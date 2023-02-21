Depremzedeler FOX Haber muhabirini bölgeden kovdu gergin anlar görüntülendi
Kahramanmaraş'ta enkaz alanında canlı yayın yapan FOX Haber muhabirine tepki gösteren depremzedeler, FOX Haber ekibini bölgeden uzaklaştırdı.
Kahramanmaraş'ta depremzedeler, FOX TV'nin deprem yayınlarına tepki gösterdi.
Çalar Saat" programında enkaz alanında canlı yayın yapan muhabir Sevgi Şahin'in yanına gelen bir vatandaş, "Yapmayın insanlar ölmüş yapmayın. İnsanlar can derdinde" diye bağırarak tepki gösterdi.
Muhabirin ısrarı üzerine yanına gelen bir başka vatandaş da "Kırarım bak bunu. Kırmadan çek git" dedi. Muhabirin bölgeden uzaklaşmasıyla gerilim sona erdi.