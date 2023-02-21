Depremzedeler FOX Haber muhabirini bölgeden kovdu gergin anlar görüntülendi

Kahramanmaraş depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniyeler içinde yerle bir oluyor

Depremde yerle bir oldu! 10 katlı apartmanın 5 katı kaçak çıktı binanın çökme anı kamerada

Devlet Bahçeli: Sırlı bir olay gibi geliyor bana! Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız