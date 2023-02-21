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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Sırlı bir olay gibi geliyor bana! Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Kahramanmaraş'a gitti. Bahçeli, "Bu büyük felaket, mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Bahçeli, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan konteyner kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılması için çabaladığını belirtti.

Depremler sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Bahçeli, "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenabıallah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza döneceğiz, tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

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