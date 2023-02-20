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Belediye Başkanı açıkladı: Çadırı olmayanlar evlerine girmişti, o binalar yıkıldı

HATAY'daki 6.4 ve 5.8'lik depremler yeni yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Çadırı olmayan vatandaşlar eve girmek zorunda kaldı, insanları bu şekilde ölüme terk etmenin anlamı yok" dedi.

Hatay yeni bir depremle yıkıldı. AFAD saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, saat 20.07'de de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Son depremlerde saat 23.00'te yapılan açıklamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi de hastanelere sevk edildi. 

Hasarlı binalar bu depremle yıkıldı

NTV canlı yayınına bağlanan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi. 

Çadırı olmayan eve girmek zorunda kaldı

Eryılmaz şöyle devam etti: “Bugüne kadar hava çok kötüydü. Çadırı olmayan vatandaşlar eve girmek zorunda kaldı. İnsanları bu şekilde ölüme terk etmenin anlamı yok. Vatandaşlarımız bir an önce çadır ihtiyacının karşılanmasını talep ediyor.”

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