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DÜNYA

ABD Başkanı Biden, Kiev’de Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir ar

Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e geldi.

Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden'ın ziyaretine ilişkin yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Sizin ziyaretiniz bütün Ukraynalılar için çok önemli destek göstergesidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Kiev'de yaptığı konuşmada Ukrayna'ya mesaj vererek, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) uğruna savaşmaya değer. Bu hafta (Ukrayna hükümetine) vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca (dolar) bütçe desteği vereceğiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de "Bugünkü (Biden ile) görüşmeler çok verimli, çok önemli ve çok belirleyiciydi, sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.

Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya’ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.

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