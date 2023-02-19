Koordinatör Vali'den tüyler ürperten sözler! Geçek ölü sayısı açıklanandan 5 kat fazla mı?

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken resmi açıklamaya göre 40 binden fazla insan da enkaz altında hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü" dedi. Bu da ölü sayısının 200 bine yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 10 ilde büyük yıkım oldu. AFAD'ın son açıklamasına göre depremler nedeniyle can kaybı sayısı 40 bini, yaralı sayısı ise 100 bini aştı. Depremin 14. gününde artık arama kurtarma çalışmaları sona ererken, insanlar enkaz altından vefat eden yakınlarının tek parça cesetlerini alabilmek için beklemeye başladı.

Koordinatör Vali'den kameralar karısında itiraflar

Arama-kurtarma çalışmaları ve yardım konusunda bölgede iktidara yönelik tepkiler sürerken, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin’in itiraf gibi açıklamaları gündeme damga vurdu. Osman Bilgin, depremzedelerle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

Nurdağı'nın yüzde 100'ünü yıkıyoruz

Yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Bir örnek vermek istiyorum. Nurdağı ilçesini kaldırıyoruz. Komple yıkıyoruz. Tamamını yüzde yüzünü yıkıyoruz. Yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyorum size. Şu anda 150 ölü çıkan apartman var.

Trabzonluyum, bizde hocalık fazla onu söyleyeyim

Tabii ki yüce Allah’ın takdiri ilahisi. O olmadan bir saniye bile adım atamayız ve bir saniye sonrasına da hükmedemiyoruz. Ben Trabzonlu olduğum için bizde hocalık fazladır onu da söyleyeyim. Hocam burada olduğu için çok fazla konuşmuyorum da.

Kusura bakmayın buraya geç geldim

Şunu anlatmaya çalışıyorum biz insan olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma gereği. Devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldim.

Gerçek rakamlar açıklanandan 5 kat daha kötü

Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız.

Devlet olarak geç gelmişsek özür diliyoruz

Dolayısıyla gördüğünüz İstanbul veya Erzincan depremi… Hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silindi, yeni haritalar oluşturulacak. Devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz.