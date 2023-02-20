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Depremde 13 kişiye mezar olmuştu! Apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı. 13 kişiye mezar olan apartmanda 87 saat sonra ise bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

Malatya’da Kahramanmaraşlı 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Yeşilyurt ilçesinde Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde bulunan 16 daireden oluşan Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde depremle birlikte yoldaki insanların sağa sola kaçışma anlarının ardından biranda ortalığı toz bulutun kapladığı apartmanın ise saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.

“Yetiş Apartmanı’mız 13 kişiye mezar oldu”

Apartmanın 1995 yılında inşa edildiğini kaydeden Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, "Bölgemizde birçok bina yıkıldı bunlardan biri de şu an önünde bulunduğumuz Yetiş Apartmanı. 1995 yapımlı olan binada 13 kişi hayatını kaybetti, 87 saat sonra sağ kurtulan bir de kızımız oldu. Ben de burada 25 yıllık esnaflık yapıyordum aynı zamanda muhtarlık ofisi olarak kullandığım işyerim de yıkıldı. Bölgemiz ilk depremde çok fazla hasar olmadı yıkılmalar ikinci depremde yaşandı" diye konuştu.

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