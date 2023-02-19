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Depremde geceyi 'mavi ışıklar' aydınlattı! 9 kez göründü peş peşe patladı: O anlar kamerada!

HATAY'da bir iş makinesinin kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kişinin panikle dışarı çıkması ve gökyüzünde peş peşe en az 9 kez yansımalar yapan mavi ışıkların yer alması dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde 40 binden fazla insan hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı.

Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da ise bir taraftan sahada çalışmalar yürütülüyor, bir taraftan ise vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Şu ana kadar birçok deprem anının kameralara yansıdığı şehirden dikkat çeken bir görüntü daha geldi.

İskenderun'da bir iş makinesinde bulunan araç kamerasına yansıyan görünler de depremle birlikte panikle dışarı çıkan bir kişinin ardından şehirdeki tüm elektriklerin kesilmesiyle gökyüzüne doğru yansıyan mavi ışıklar yer aldı. Peş peşe en az 9 kez görünen mavi ışık parlamaları dikkat çekti.

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