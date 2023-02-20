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13 kişinin öldüğü Yetiş apartmanının yakılmanı anı görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 13 kişinin hayatını kaybettiği Yetiş Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da, Zapçıoğlu Mahallesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı ikinci depremde yıkıldı.

AA'da yer alan habere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda bulunan insanların deprem anında kaçışması, binadan çıkan iki kişinin sokağa doğru koşması, binanın yıkılması ve toz bulutu görülüyor.

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