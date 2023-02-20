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POLİTİKA

AK Partili vekil Kahramanmaraş'ın yeni imar planını çizdi sosyal medya karıştı

KAHRAMANMARAŞ 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremle yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı Kahramanmaraş'ın yeniden yapılacağı açıklandı. AK Parti'nin hukukçu Milletvekili Ahmet Özdemir'in, bir masa başında yeni Kahramanmaraş'ın nereye kurulacağıyla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada olay oldu.

KAHRAMANMARAŞ, Pazarcık merkezli 7.7, ve Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki iki depremle büyük yıkım yaşadı. Kahramanmaraş'ın yıkılıp yeniden yapılması tartışılırken, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Avukat Ahmet Özdemir'in kağıt üzerine karaladığı 'kent planı' sosyal medyada gündem oldu.

Kendisi şehir plancısı olmayan Ahmet Özdemir, önündeki kağıt ve masanın üzerine tek tek işaretlediği bölgelerde yeni Kahramanmaraş'ın mahallelerinin kurulacağını söyledi. Ahmet Özdemir, karaladığı plan için "fay hatlarının olmadığı yerleri seçtiğini" anlattı. 

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