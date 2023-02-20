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Hatay'daki deprem araç kamerasına yansıdı

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki depremde çok sayıda bina yıkıldı. 6.4'lük depremde park halinde olan bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde yerin beşik gibi sallandığı, gökyüzünün aydınlandığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği illerden olan Hatay, bu akşam art arda yeniden sarsıldı..

6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremin ardından özellikle ağır hasarlı olan birçok bina çöktü.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, enkaz altında kalanların olduğunu açıkladı.

Hatay'da bulunan arama kurtarma ekipler, gelen ihbarların ardından hemen olay yerine yöneldi.,

Deprem anı araç kamerasında

Yaşanılan depremin boyutu, bir aracın içindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde elektrikler kesilerek, araçlar sallandı. 

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