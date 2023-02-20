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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Hatay’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’a geldi. Antakya’da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli’ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle tek tek görüşen iki lider, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan ve Bahçeli arama kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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