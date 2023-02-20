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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Enkazlar arasından yükselen piyano sesleri...

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da enkazlar arasından yükselen piyano sesleri izleyenleri duygulandırdı. Piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı. 

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu. Yolların yarıldığı, binaların çöktüğü kentte enkazların arasından piyano sesleri yükseldi.

Antakya ilçesinde enkaza dönen bir okul binasında piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı. Eşyaların yere saçıldığı, hasar gördüğü müzik sınıfında piyano çalan Alkaya izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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