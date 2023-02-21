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MEDYA

Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'

HATAY merkezli 6.4 ve 5.8'lik deprem yeni yıkımlara neden olurken, Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi depreme canlı yayın hazırlığında yakalandı. O anlar an be an kameralara yansıdı...

Hatay'da Defne ilçesi merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesi merkezli 5.8 şiddetinde iki depremle sarsıldı. Habertürk ekibi depreme Hatay'da canlı yayın hazırlığında iken yakalandı. 

Mehmet Akif Ersoy, o anların kamera arkası görüntülerini "Canlı yayında depreme yakalandığımız anlar…" notuyla paylaştı. Görüntüleri çeken kişinin "Offf çöktü lan karşı bina çöktü. Yangın çıktı lan şurada, koş koş koş.." sözleri duyuldu. 

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