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POLİTİKA

MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı canlı yayında depremden böyle kaçtı

HATAY merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki deprem kentte yeni yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. 6.4'lük deprem anında canlı yayında bölgedeki gelişmeleri değerlendiren MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, canlı yayını bırakıp koşarak kaçtı. İşte o anlar...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en ağır hasarı alan şehirlerin başında gelen Hatay bu gece Defne ilçesi merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesi merkezli 5.8 şiddetinde iki büyük depremle daha sarsıldı.  Yaşanan depremler çevre illerde de hissedilirken, o anlar canlı yayında olan birçok kanal tarafından anbean kaydedildi.

O yayınlardan biri de Hatay'dan geldi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, depremin yaşandığı anlarda bölgedeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyordu. Kaşıkçı'nın deprem başladığı anda koşarak uzaklaştığı anlar canlı yayına yansıdı. 

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