Vali Osman Bilgin'den çağrı! Memurlar ve işçiler 1 aylık maaşlarını almasın! Vatandaş malının yüzde 10'unu bağışlasın

Önceki gün yaptığı "Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü" sözleriyle dikkat çeken Gaziantep Koordinatör Valisi Osman Bilgin, bugün de, "Hepimiz malımızın yüzde 10’unu bağışlayalım. Buradaki memurlar ve işçiler de bir aylık maaşlarını almasınlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep bölgesine koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, vatandaşlara mallarının yüzde 10'nunu memur ve işçilere de birer aylık maaşlarını bağışlama çağrısı yaptı. Vali Bilgin, önceki gün de "Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü" demişti.

İşçi ve memurlar 1 aylık maaşlarını almasın!

Şırnak Valisi Osman Bilgin, depremin ardından ülkenin tekrar ayağa kalkması için bir çağrı yapmak istediğini belirterek, "Mallarımızın yüzde 10'nunu bağışlayalım. Vatandaşlarımız gönül rızasıyla 10 lirası varsa bir lirasını bağışlasın. Bura özelinde konuşuyorum; Bütün memurlar 1 aylık maaşını almasın ne olacak, aç kalmayız. Bütün işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar. Ben de 3 aylık maaşımı bağışladım" dedi.

Sosyal medya tartışmaya başladı

Vali Bilgin'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, valinin bu çağrısının hukuka aykırı olduğunu belirtirken, bazıları da bu tür açıklamaların afet bölgesindeki memur ve işçileri daha da zor durumda bırakacağına dikkat çekti.