BIST 5.149
DOLAR 18,85
EURO 20,14
ALTIN 1.115,97
GÜNCEL

Vali Osman Bilgin'den çağrı! Memurlar ve işçiler 1 aylık maaşlarını almasın! Vatandaş malının yüzde 10'unu bağışlasın

Önceki gün yaptığı "Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü" sözleriyle dikkat çeken Gaziantep Koordinatör Valisi Osman Bilgin, bugün de, "Hepimiz malımızın yüzde 10’unu bağışlayalım. Buradaki memurlar ve işçiler de bir aylık maaşlarını almasınlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep bölgesine koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, vatandaşlara mallarının yüzde 10'nunu memur ve işçilere de birer aylık maaşlarını bağışlama çağrısı yaptı. Vali Bilgin, önceki gün de "Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü" demişti. 

İşçi ve memurlar 1 aylık maaşlarını almasın!

Şırnak Valisi Osman Bilgin, depremin ardından ülkenin tekrar ayağa kalkması için bir çağrı yapmak istediğini belirterek, "Mallarımızın yüzde 10'nunu bağışlayalım. Vatandaşlarımız gönül rızasıyla 10 lirası varsa bir lirasını bağışlasın. Bura özelinde konuşuyorum; Bütün memurlar 1 aylık maaşını almasın ne olacak, aç kalmayız. Bütün işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar. Ben de 3 aylık maaşımı bağışladım" dedi.

Sosyal medya tartışmaya başladı

Vali Bilgin'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, valinin bu çağrısının hukuka aykırı olduğunu belirtirken, bazıları da bu tür açıklamaların afet bölgesindeki memur ve işçileri daha da zor durumda bırakacağına dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...
Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'
Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'
Hacı Yakışıklı "Depremde eski Türkiye patladı! Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" deyince
Hacı Yakışıklı "Depremde eski Türkiye patladı! Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" deyince
Deprem anında Tarsus'da vatandaşlar böyle kaçtı! Çevre illerde büyük panik
Deprem anında Tarsus'da vatandaşlar böyle kaçtı! Çevre illerde büyük panik
Hatay'da deprem anında sinir krizi geçirdi! 'Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz!'
Hatay'da deprem anında sinir krizi geçirdi! 'Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz!'
MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı canlı yayında depremden böyle kaçtı
MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı canlı yayında depremden böyle kaçtı
Hatay'da binadaki kediyi kurtarmaya çalışan ekip depreme yakalandı
Hatay'da binadaki kediyi kurtarmaya çalışan ekip depreme yakalandı
Belediye Başkanı açıkladı: Çadırı olmayanlar evlerine girmişti, o binalar yıkıldı
Belediye Başkanı açıkladı: Çadırı olmayanlar evlerine girmişti, o binalar yıkıldı
Hatay'daki deprem araç kamerasına yansıdı
Hatay'daki deprem araç kamerasına yansıdı
Hatay'da 6.4 şiddetindeki deprem kamerada
Hatay'da 6.4 şiddetindeki deprem kamerada
Hastane önünde cenazeler sıra sıra! Burası Elbistan Devlet Hastanesi, teslim edilmeyi bekliyorlar
Hastane önünde cenazeler sıra sıra! Burası Elbistan Devlet Hastanesi, teslim edilmeyi bekliyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Hatay’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Hatay’da