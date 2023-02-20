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Hatay'da deprem anında sinir krizi geçirdi! 'Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz!'

HATAY, Defne ilçesi merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesi merkezli 6.8'lik iki depremle daha yıkıldı. Derem anında bir vatandaşın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en ağır hasarı alan şehirlerin başında gelen Hatay bu gece Defne ilçesi merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesi merkezli 5.8 şiddetinde iki büyük depremle daha sarsıldı. Yaşanan depremler çevre illerde de hissedilirken, bir vatandaş deprem anında sinir krizi geçirdi.

Antakya'dan gelen görüntülerde bir kadının deprem anında sinir krizi geçirerek çığlık çığlığa ''Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz!'' diye feryat etmesi kameralara yansıdı...

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