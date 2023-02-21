Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman soylu, Hatay merkezli depreme Kahramanmaraş AFET koordinasyon merkezinde depreme böyle yakalandı.

Hatay'ın Defne İlçesi merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesi merkezli 5.8 şiddetindeki iki deprem çevre illerden de hissedildi. 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin merkezi olan Kahramanmaraş da Hatay depremiyle sarsıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depreme Kahramanmaraş AFET Koordinasyon Merkezi'nde yakalandı.

Deprem anında Erdoğan, Bahçeli ve Soylu yerlerinden kalkmazken, salondan "Yar Rab" yakarışları yükseldi.