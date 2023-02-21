Hacı Yakışıklı "Depremde eski Türkiye patladı! Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" deyince

TV100'de Hacı Yakışıklı, "Depremde biraz da eski Türkiye patladı. Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" dedi. Stüdyodakiler "Öyle olmadığı açıklandı" diye itiraz etse de Hacı Yakışıklı kimseyi dinlemedi...

TV 100 canlı yayınında Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç, Özlem Gürses ve Fuat Uğur, Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde depremleri tartıştı. Programa Hacı Yakışıklı'nın "Depremde biraz da eski Türkiye patladı" iddiası damga vurdu.

Hacı Yakışıklı, "Biraz da eski Türkiye patladı. Siyasi söylemiyorum, yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" dedi. Bunun üzerine Şaban Sevinç, "Siyaset yapmayın. Öyle olmadığı kanıtlandı, Mimarlar Odası raporu var" diye itiraz etti. Hacı Yakışıklı, "Bugün tartışılacak gün değil" diyerek eleştirileri geçiştirdi.

Bunun üzerine Şaban Sevinç, "Eski Türkiye diyorsun, çadır yok ortada. 1999 depreminde 2 günde çadırsız insan kalmamıştı. İki hafta geçti insanlar hala çadır yok" dedi. Hacı Yakışıklı gelen eleştiriler üzerine "Zorunuza giden ne" diye sordu.