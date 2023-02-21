BIST 5.204
DOLAR 18,87
EURO 20,09
ALTIN 1.112,44
MEDYA

A Haber haberi! Yan yatan bina ikinci depremde düzeldi!

HATAY depremiyle ilgili A Haber'den çok ilginç bir haber geldi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un canlı yayında anlattığı habere göre, etrafta bulunan bir çok yapı yıkılırken, Kahramanmaraş depreminde yan yatan bir bina Hatay depreminde yerine oturarak düzelmiş...

Hatay merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki deprem bölgede yeni yıkımlara neden olurken, A Haber'den ilginç ve tepki çeken bir haber geldi. Daha önce “Adıyaman normal dönüyor” diyerek Kahta ilçesinden görüntüler veren A Haber bu sefer de, Kahramanmaraş depreminde yan yatan bir binanın Hatay depreminde düzeldiğini söyledi.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un canlı yayında anlattığı haberde etrafta bulunan bir çok yapı yıkılırken söz konusu bina yerine oturdu. A Haber’in haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Depremde yerle bir oldu! 10 katlı apartmanın 5 katı kaçak çıktı binanın çökme anı kamerada
Depremde yerle bir oldu! 10 katlı apartmanın 5 katı kaçak çıktı binanın çökme anı kamerada
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Caminin minaresi 3 katlı evin üzerine devrildi! Kontrollü yıkımda korku dolu anlar kamerada
Caminin minaresi 3 katlı evin üzerine devrildi! Kontrollü yıkımda korku dolu anlar kamerada
Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu
Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu
Devlet Bahçeli: Sırlı bir olay gibi geliyor bana! Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız
Devlet Bahçeli: Sırlı bir olay gibi geliyor bana! Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız
Vali Osman Bilgin'den çağrı! Memurlar ve işçiler 1 aylık maaşlarını almasın! Vatandaş malının yüzde 10'unu bağışlasın
Vali Osman Bilgin'den çağrı! Memurlar ve işçiler 1 aylık maaşlarını almasın! Vatandaş malının yüzde 10'unu bağışlasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...
Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'
Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'
Hacı Yakışıklı "Depremde eski Türkiye patladı! Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" deyince
Hacı Yakışıklı "Depremde eski Türkiye patladı! Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" deyince
Deprem anında Tarsus'da vatandaşlar böyle kaçtı! Çevre illerde büyük panik
Deprem anında Tarsus'da vatandaşlar böyle kaçtı! Çevre illerde büyük panik
Hatay'da deprem anında sinir krizi geçirdi! 'Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz!'
Hatay'da deprem anında sinir krizi geçirdi! 'Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz!'
MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı canlı yayında depremden böyle kaçtı
MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı canlı yayında depremden böyle kaçtı