A Haber haberi! Yan yatan bina ikinci depremde düzeldi!

HATAY depremiyle ilgili A Haber'den çok ilginç bir haber geldi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un canlı yayında anlattığı habere göre, etrafta bulunan bir çok yapı yıkılırken, Kahramanmaraş depreminde yan yatan bir bina Hatay depreminde yerine oturarak düzelmiş...

Hatay merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki deprem bölgede yeni yıkımlara neden olurken, A Haber'den ilginç ve tepki çeken bir haber geldi. Daha önce “Adıyaman normal dönüyor” diyerek Kahta ilçesinden görüntüler veren A Haber bu sefer de, Kahramanmaraş depreminde yan yatan bir binanın Hatay depreminde düzeldiğini söyledi.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un canlı yayında anlattığı haberde etrafta bulunan bir çok yapı yıkılırken söz konusu bina yerine oturdu. A Haber’in haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.