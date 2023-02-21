BIST 5.204
DOLAR 18,87
EURO 20,09
ALTIN 1.112,44
GÜNCEL

Depremde yerle bir oldu! 10 katlı apartmanın 5 katı kaçak çıktı binanın çökme anı kamerada

DİYARBAKIR'da iddiaya göre, imarı 5 kat olan ve sonrasında 5 katta kaçak yapılan 10 katlı Sözel Apartmanı'nın çökme anı kameralara yansıdı. Güvenlik görevlisi ise o anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Diyarbakır'da da 7 apartman yerle bir oldu. Yıkılan apartmanlardan Yenişehir ilçesindeki Sözel Apartmanı'nın çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, ruhsatında 5 katlı olarak görülen ve 5 katta kaçak yapım sonrası 10 kata çıkartılan Sözel Apartmanı'nın müteahhidi de yıkılan apartmanında ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

"Şimşek çakar gibi aydınlandı"

Deprem sırasında şimşek çakar gibi göğün aydınlandığını söyleyen güvenlik görevlisi Mustafa Çetinkaya, her tarafın aniden toz altında kaldığını belirtti. Çetinkaya, "Depremden önce şimşek çakar gibi büyük bir aydınlanma oldu. Ardından sarsınca kulübeden koşup dışarı kaçmaya çalıştım. Sonra yanımızdaki 10 katlı bina olduğu gibi yıkıldı, burada bulunan araç vardı üzerine düştü. Toz duman kalktı, her taraf kıyamet oldu.

Bildiğimiz kadarıyla buranın ruhsatı 5 katlıydı, sonradan müteahhidi 5 katta kaçak yapmış, 10 kata çıkartmış. Kolonlar kaldırmayınca çökmüş, zaten müteahhidi de burada 1. katta ailesiyle birlikte enkaz altında kalmış" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Caminin minaresi 3 katlı evin üzerine devrildi! Kontrollü yıkımda korku dolu anlar kamerada
Caminin minaresi 3 katlı evin üzerine devrildi! Kontrollü yıkımda korku dolu anlar kamerada
Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu
Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu
Devlet Bahçeli: Sırlı bir olay gibi geliyor bana! Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız
Devlet Bahçeli: Sırlı bir olay gibi geliyor bana! Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız
Vali Osman Bilgin'den çağrı! Memurlar ve işçiler 1 aylık maaşlarını almasın! Vatandaş malının yüzde 10'unu bağışlasın
Vali Osman Bilgin'den çağrı! Memurlar ve işçiler 1 aylık maaşlarını almasın! Vatandaş malının yüzde 10'unu bağışlasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...
Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'
Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'
Hacı Yakışıklı "Depremde eski Türkiye patladı! Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" deyince
Hacı Yakışıklı "Depremde eski Türkiye patladı! Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" deyince
Deprem anında Tarsus'da vatandaşlar böyle kaçtı! Çevre illerde büyük panik
Deprem anında Tarsus'da vatandaşlar böyle kaçtı! Çevre illerde büyük panik
Hatay'da deprem anında sinir krizi geçirdi! 'Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz!'
Hatay'da deprem anında sinir krizi geçirdi! 'Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor. Nereye gideceğiz!'
MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı canlı yayında depremden böyle kaçtı
MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı canlı yayında depremden böyle kaçtı
Hatay'da binadaki kediyi kurtarmaya çalışan ekip depreme yakalandı
Hatay'da binadaki kediyi kurtarmaya çalışan ekip depreme yakalandı