BIST 5.211
DOLAR 18,87
EURO 20,12
ALTIN 1.112,36
MAGAZİN

Danla Bilic'ten muhabire deprem tepkisi! O soruyu duyunca çılgına döndü: Ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz!

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaralarını daha saramamışken, dün akşam Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile yeniden sarsıldı. Büyük yıkımın ardından elinden geleni yapmaya çalışan ve kimsesiz kalan hayvanlar için de çabalayan Danla Bilic, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla bir toplantı için buluştu. Mekan çıkışı muhabirin "Deprem sürecini hızlı atlatıyorsunuz" sözlerini duyan Bilic adeta çılgına döndü. İşte detaylar...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelendepremlerden sonra Türkiye tek yürek oldu. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic de bu süreçte hem bağış yaptı hem de hayvanların sahiplenilmesi için kampanyalar düzenledi. Dün akşam gecelerde görüntülenen Bilic'e muhabir imalı şekilde "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz” deyince fenomen kendini tutamadı.

"Laf sokmana gerek yok"

Danla Bilic kendisine sorulan imalı sorunun ardından"Yapabileceğim başka bir şey yok yardım etmekten başka laf sokmana gerek yok" dedi.

Danla Bilic daha sonra da bu anları sosyal medyada paylaşarak isyan etti:

“Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Asrın felaketi yaşandığı bu günlerde akılalmaz olay: Zemine 1.5 metrelik kaçak kat indi!
Asrın felaketi yaşandığı bu günlerde akılalmaz olay: Zemine 1.5 metrelik kaçak kat indi!
Kahramanmaraş depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniyeler içinde yerle bir oluyor
Kahramanmaraş depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniyeler içinde yerle bir oluyor
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü!
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü!
A Haber haberi! Yan yatan bina ikinci depremde düzeldi!
A Haber haberi! Yan yatan bina ikinci depremde düzeldi!
Depremde yerle bir oldu! 10 katlı apartmanın 5 katı kaçak çıktı binanın çökme anı kamerada
Depremde yerle bir oldu! 10 katlı apartmanın 5 katı kaçak çıktı binanın çökme anı kamerada
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Caminin minaresi 3 katlı evin üzerine devrildi! Kontrollü yıkımda korku dolu anlar kamerada
Caminin minaresi 3 katlı evin üzerine devrildi! Kontrollü yıkımda korku dolu anlar kamerada
Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu
Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu
Devlet Bahçeli: Sırlı bir olay gibi geliyor bana! Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız
Devlet Bahçeli: Sırlı bir olay gibi geliyor bana! Cenabı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız
Vali Osman Bilgin'den çağrı! Memurlar ve işçiler 1 aylık maaşlarını almasın! Vatandaş malının yüzde 10'unu bağışlasın
Vali Osman Bilgin'den çağrı! Memurlar ve işçiler 1 aylık maaşlarını almasın! Vatandaş malının yüzde 10'unu bağışlasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli depreme böyle yakalandı! 'Ya Rabbb' yakarışları...
Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'
Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk ekibi Hatay depremine böyle yakalandı! 'Offf çöktü lan karşı bina çöktü...'