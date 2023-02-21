Danla Bilic'ten muhabire deprem tepkisi! O soruyu duyunca çılgına döndü: Ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz!

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaralarını daha saramamışken, dün akşam Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile yeniden sarsıldı. Büyük yıkımın ardından elinden geleni yapmaya çalışan ve kimsesiz kalan hayvanlar için de çabalayan Danla Bilic, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla bir toplantı için buluştu. Mekan çıkışı muhabirin "Deprem sürecini hızlı atlatıyorsunuz" sözlerini duyan Bilic adeta çılgına döndü. İşte detaylar...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelendepremlerden sonra Türkiye tek yürek oldu. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic de bu süreçte hem bağış yaptı hem de hayvanların sahiplenilmesi için kampanyalar düzenledi. Dün akşam gecelerde görüntülenen Bilic'e muhabir imalı şekilde "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz” deyince fenomen kendini tutamadı.

"Laf sokmana gerek yok"

Danla Bilic kendisine sorulan imalı sorunun ardından"Yapabileceğim başka bir şey yok yardım etmekten başka laf sokmana gerek yok" dedi.

Danla Bilic daha sonra da bu anları sosyal medyada paylaşarak isyan etti:

“Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil."