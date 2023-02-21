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AK Partili kadın meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı

Depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için olağanüstü toplanan Bolu Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı.

Yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu için Başkan Özcan'a yetki verilmesine karşı çıkan AK Parti gurubundan Meclis Üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Özcan'a "Ahlaksız adam", "Pisliksin" diyen Hacer Çınar, daha sonra kürsüye yaklaşıp eline geçirdiği su dolu pet bardağı da atmaya çalışırken, kürsünün önünde bulunanlar engel oldu.

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