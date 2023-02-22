"Çadır dileniyorum" deyip Tuğba Özay isyan etti! Depremzede kadına dedi: Ablam utanma, saklama...

Afet bölgesine gönüllü olarak yardıma giden ünlü manken Tuğba Özay’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Tuğba Özay, "Çadır dileniyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi vatandaşım için ben çadır dileniyorum, erzak dileniyorum" dedi.

Kahramanmaraş depreminin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’a giden ünlü manken Tuğba Özay sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla isyan etti.

Depremzedeler için çadır ve erzak istediğini dile getiren Özay, “Çadır dileniyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi vatandaşım için ben çadır dileniyorum, erzak dileniyorum. Böyle bir sistem var mı ya? Yemin ederim günlerdir kendimi tutuyorum. Bu yaşamak değil. Bu yaşamak mı? Siz bu insanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapamazsınız. Gerçek anlamda milliyetçisiniz, gerçek anlamda vatanseversiniz, gerçek anlamda insan severseniz, gerçek anlamda bu toprakları bu coğrafyayı seviyorsanız, atalarınızı onların kemiklerinizi sızlatmak istemiyorsanız bu vatanın evlatlarına sahip çıkacaksınız. Öyle ekranlara çıkıp şov yapmakla olmaz bu işler. Gelin bakın biz günlerdir sahadayız” dedi.

"Utanması gereken sen değilsin"

Depremzedelerin yaşadıkları yerleri gösteren Özay, “Ablam lütfen terliğini saklama. Utanma. Utanması gereken sen değilsin. Çamaşırlar, bulaşıklar bu kirli sularda yıkanıyor. Bizim insanımız bunu hak etmiyor. Bakın bundan sonra herkesi, her şeyi tek tek ifşa edeceğim. O kadar da kararlıyım. Canım pahasına da olsa” diye konuştu.