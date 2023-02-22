BIST 5.125
DOLAR 18,88
EURO 20,09
ALTIN 1.113,45
GÜNCEL

FETÖ'cü Cevheri Güven Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini kesip iftira attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılay nerede eleştirisinde bulunan muhalafeti sert sözlerle eleştirdiği konuşmasını önünü arkasını kesen FETÖ firarisi Cevheri Güven, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı depremzedelere “namussuz” dedi." iftirasını attı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gündem oldu.

Erdoğan, "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede, ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlâksız, be adi, be namussuz; günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, muhalefete dedi Cevheri Güven "Cumhurbaşkanı depremzedelere “namussuz” dedi." iftirasını attı

"Kızılay nerede?" eleştirisinde bulunan muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan'ın konuşmasına, FETÖ'nün propaganda makinesi sözde gazeteci Cevheri Güven, kendince operasyon yaptı. 

"Sakın çadır istemeyin küfür ediyor"

Erdoğan'ın konuşmasının önünü arkasını kesen FETÖ firarisi sözde gazeteci Cevheri Güven, Erdoğan'ın "Be ahlâksız, be adi, be namussuz" dediği 5 saniyelik görüntüyü paylaştı. Bununla da yetinmeyen Güven, videonun üzerine de "sakın çadır istemeyin küfür ediyor" diye yazdı.

Videonun altına Güven, "2023 depremi her konuşulduğunda hatırlanacak: Cumhurbaşkanı depremzedelere “namussuz” dedi.' ifadelerine yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Depremde hayatını kaybeden Yasemin Eren'in duygulandıran videosu
Depremde hayatını kaybeden Yasemin Eren'in duygulandıran videosu
"Çadır dileniyorum" deyip Tuğba Özay isyan etti! Depremzede kadına dedi: Ablam utanma, saklama...
"Çadır dileniyorum" deyip Tuğba Özay isyan etti! Depremzede kadına dedi: Ablam utanma, saklama...
Son 24 saatte 7 kez patladı! Bilim adamları uyardı: Bir kaç yıl içerisinde...
Son 24 saatte 7 kez patladı! Bilim adamları uyardı: Bir kaç yıl içerisinde...
AK Partili kadın meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı
AK Partili kadın meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Osmaniye'de sert tepki! Be ahlaksız, be namussuz, be adi!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Osmaniye'de sert tepki! Be ahlaksız, be namussuz, be adi!
Depremzedeler FOX Haber muhabirini bölgeden kovdu gergin anlar görüntülendi
Depremzedeler FOX Haber muhabirini bölgeden kovdu gergin anlar görüntülendi
Hatay'da 6.4'lük deprem! Afet koordinasyon merkezinin kameralarına böyle yansıdı
Hatay'da 6.4'lük deprem! Afet koordinasyon merkezinin kameralarına böyle yansıdı
Danla Bilic'ten muhabire deprem tepkisi! O soruyu duyunca çılgına döndü: Ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz!
Danla Bilic'ten muhabire deprem tepkisi! O soruyu duyunca çılgına döndü: Ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz!
Asrın felaketi yaşandığı bu günlerde akılalmaz olay: Zemine 1.5 metrelik kaçak kat indi!
Asrın felaketi yaşandığı bu günlerde akılalmaz olay: Zemine 1.5 metrelik kaçak kat indi!
Kahramanmaraş depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniyeler içinde yerle bir oluyor
Kahramanmaraş depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniyeler içinde yerle bir oluyor
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü!
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü!
A Haber haberi! Yan yatan bina ikinci depremde düzeldi!
A Haber haberi! Yan yatan bina ikinci depremde düzeldi!