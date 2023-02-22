7.6'lık depremin yeni görüntüleri! Binaların çatlaması, çökmesi kamerada: Her yeri toz bulutu kapladı!

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha öncede farklı noktalardan kaydedilen depremin yeni görüntülerinde de korku dolu anlar ile binaların çökmesi yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depreminde 17'inci gününe girildi. Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma, ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan bugün yeni görüntüler ortaya çıktı.

İkinci depremin merkezi Elbistan Esentepe Mahallesi Söğütlü caddesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de, binaların çatlama anları, bir binanın yıkılması ve korku dolu anlar yer aldı.

Görüntülerde mahallenin arka taraflarında çöken binaların oluşturduğu toz bulutu da yer aldı.