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Adıyaman'da dehşete düşüren görüntüler! Depremin öncesi ve sonrası dron kamerasında

ADIYAMAN'da deprem öncesi ve sonrasında havadan çekilen görüntüler, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne sererken ortaya çıkan manzara adeta dehşete düşürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında Adıyaman da yer alıyor. Binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’daki değişim, deprem öncesinde ve deprem sonrasında aynı açılardan çekilen dron görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

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