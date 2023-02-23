Cübbeli Ahmet Hoca, ilahiyatçı Mustafa Karatay'la fena kafa buldu! 'Bu adam insanlara din öğretiyor'

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, tüm televizyonların ortak yayınında “Türkiye Tek Yürek” kampanyası yapılmış ve 115 milyar lira toplanmıştı. O geceye Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar liralık bağışı damga vurmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, 50 bin TL'lik yardımı 50 milyar Tl olarak anlayıp duyuran ilahiyatçı Mustafa Karataş'la kürsüden fena dalga geçti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 lde büyük yıkıma ve 43 binden fazla kişinin ölümüne neden olurken, depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm televizyon ve radyoların ortak yayınında “Türkiye Tek Yürek” adı altında yardım kampanyası düzenlenmişti. 115 milyar TL toplanan canlı yayının ardından Yeni Çamoluk Otomotiv, Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yayında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, komşusu Hamit Duras'ın Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağış yaptığını açıklamıştı. Stüdyoda ve ekran başında herkesin ağzını açık bırakan bu bağışın aslında 50 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı. Günlerce konuşulan olay Cübbeli Ahmet Hoca'nın da diline düştü.

Yanlış anlaşılmalara sebep olan 50 bin TL'lik bağışı duyuran İlahiyatçı Mustafa Karataş'a tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, "Daha 50 milyarla, 50 binin ayrımını yapamayan adam, insanlara din öğretiyor. Bir de 'Ben tanıyorum, benim komşum' diye ısrar ediyor. Merkez Bankası 30 milyar bağışlıyor, Cengiz Holding 3 milyar bağışlıyor, bunun komşusu 50 milyar bağışlıyor. Adamdaki zekaya, bak, adamdaki kapasiteye bak" dedi.