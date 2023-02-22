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Enkazdaki kedi için helikopter kaldırıldı

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da, bir bloğu çöken Galeria İş Merkezi'nin yıkımı esnasında içeriden kedi sesi duyulması Mehmetçiği harekete geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 17 gün geçti.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde etkili olarak büyük bir yıkım yaşandı.

Geniş bir coğrafyada hissedilmesiyle 42 bini aşkın can kaybına yol açan depremde, yaralar sarılmaya devam ediyor..

Kentlerde ayakta kalan ve ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı için de harekete geçildi.

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