O müteahhidi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti! Yaptığı binaların hepsi yıkılınca kaçtı

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde Nurdağı ilçesi neredeyse tamamen yıkıldı. Nurdağı'nda yaptığı tüm inşaatlar yıkılarak 300'den fazla kişiye mezar olan müteahhit Yunus Kaya, ortadan kayboldu. Bir depremzede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o müteahhidi şikayet etti. Erdoğan da sonuna kadar dinledi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Nurdağı'nda yaptığı inceleme sırasında Ünal Yıldırım adlı bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Sayın Cumhurbaşkanım sizinle görüşmek istiyorum” diye bağırarak elindeki şikayet mektubunu vermek istedi.

Yaptığı konutların hepsi yıkıldı

Korumaların “Verin biz veririz” girişimleri sırasında Erdoğan şikayetçi vatandaşa dönerek konuşmasını dinlemeye başladı. Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanım burada CCK Konutları diye burada bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde CCK Yunus Kaya diye bir kişi. Bu kişi de şu an yakalanmadı” dedi.

Erdoğan: Bakan Murat Kurum ilgilenecek

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u göstererek, “Murat Bey ilgilenecek” dedi. Şikayetçi vatandaş daha sonra, “Cumhurbaşkanım bir şey söyleyeceğim. Valimiz buradaysa, Valimiz de burada. Sayın Süleyman Soylu'ya da dilekçemizi veriyoruz” diye devam etti.

İçişleri Bakanı Soylu'ya her şeyi söyledi

AK Parti Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG İnşaat'ın yaptığı inşaatta oğlu, gelini ve 4 yaşındaki torununun da aralarında bulunduğu 10 yakınını kaybettiğini belirten Ünal Yıldırım Sözcü'ye konuştu. İşte o sözleri:

- Bu kişinin yaptığı 5 bina ilk depremde yerle bir oldu. Ama, gözaltına alınmadı. Daha sonra durumu koordinatör olan Mardin Valisi Osman Demirtaş'a bildirdik.

- Vali Bey, görevli emniyet müdürünü çağırarak Yunus Kaya'nın gözaltına alınması talimatını verdi. Sonradan Kaya'nın ifadesi alınıp serbest bırakıldığını duyduk.

- Bunu Cumhurbaşkanımıza şikayetim sırasında yanımızdaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kulağına da söyledim.

- Ayrıca, depremin ilk üç gününde Yunus Kaya'nın bir Gaziantep Milletvekilinin arabasında olduğunu da anlattım.

- Bu milletvekilinin ismi şikâyet dilekçemde de yazılı. Bakan Bey gerekenin yapılacağı yolunda şeref sözü verdi. Ayrıca şikâyet mektubumuzu da Binali Yıldırım Bey, Cumhurbaşkanımıza ileteceği sözü vererek aldı.