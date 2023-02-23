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DÜNYA

Bilardo salonunda kan donduran olay! 'Güldüler' diye 7 kişiyi peş peşe vurarak öldürdüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BREZİLYA'dan kan donduran bir haber geldi. Mato Grosso eyaletindeki bir bilardo salonunda oyunu iki kez üst üste kaybeden 2 şahıs, kendilerine gülen 7 kişiyi vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin Sinop şehrinde iki kişi bir bilardo salonunda oyunu iki kez üst üste kaybetti. Çevredekilerin kendilerine gülmesine sinirlenen şahıslardan biri salondaki bir adamı duvara yaslarken, diğer saldırgan ise av tüfeğini alarak geldi.

Polis, 30 yaşındaki Edgar Ricardo de Oliveira ve 27 yaşındaki Ezequias Souza Ribeiro isimli şahısların ilk oyunu kaybettikten sonra daha fazla para almaya gittiğini ancak daha sonra tekrar kaybettiğini söyleyerek, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğun da olduğu 7 kişiyi vurduklarını söyledi.

Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Yayınlanan görüntülerde silahlı saldırganların bilardo oyunundaki karşılaşmayı izleyen 7 kişiyi ateş açarak öldürdüğü görüldü.

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