Kahramanmaraş’ta enkaz altında çanta dolusu altın kemer bulundu! İşte o altınların görüntüsü

KAHRAMANMARAŞ iki büyük depremle yıkılırken, enkaz kaldırma çalışmalarında herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Enkazda bir çanta dolusu altın kemer bulundu. Altınların sahibine ilişkin bir bilgiye henüz ulaşılamazken, sahibinin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce bina yıkılırken açıklanan rakamlara göre 43 binden fazla insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların eşyaları da enkazdan çıkarılıp polise teslim ediliyor.

Kahramanmaraş'ta Halk Bankası karşısındaki bir enkazdan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında büyük bir valiz dolusu altın kemer bulundu.

Burasının bir kuyumcu dükkanı olabileceği ileri sürülürken yorum yapan bazı isimler ise kuyumcunun evi olduğunu iddia etti. Altınların sahibine ilişkin bilgiye henüz ulaşılamadı.