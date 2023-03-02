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Rize'de hayvanlarının peşine giden çobanın derede cansız bedeni bulundu

Rize'de hayvanlarının peşine giden çobanın derede cansız bedeni bulundu

RİZE'de otlattığı hayvanlar geri dönerken kendisi dönmeyen çobanın akıbeti kötü çıktı. Bulunması için arama çalışmaları başlatılan çobanın derede cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz çobanın hayvanlarının peşine gittiği sırada dengesini kaybederek dereye düştüğü düşünülüyor.

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Alınan bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyü nüfusuna kayıtlı ve çobanlık yaptığı öğrenilen Salim Turpçi, hayvanlarını otlatmak için Güneysu ilçesi Başköy köyü Yıldızlar mahallesine getirdi. Hayvanların geriye yalnız eve dönmesini gören Turpçi’nin oğlu Güneysu’daki yakınlarına haber vererek babasını aramalarını istedi.

Yakınlarının olay yerine gitmesiyle Turpçi’nin dereye düştüğü belirlendi. AFAD ve itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Turpçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Turpçi’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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