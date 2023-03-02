AK Parti'den Meclis'te Kızılay açıklaması Keşke afet gününde çadır satmasaydı

Depremlerinin konuşulduğu Meclis'te CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri, Kızılay'a eleştirilerini yöneltti. Eleştirilere karşılık AK Partili Bülent Turan "Kızılay bir devlet kurumu değil" derken, çadır satışının yanlış olduğunu söyledi. Turan "Net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır ve acılı günde hiçbir satış yapmasaydı yapılmasaydı" dedi.

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TBMM'de dün Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem gündeme geldi. CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri Kızılay'a eleştirilerini yöneltti. Eleştirilere karşılık AK Partili Bülent Turan, "Kızılay bir devlet kurumu değil" derken, çadır satışının yanlış olduğunu söyledi.

Turan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay, bizim; tartışalım, eleştirelim fakat 154 yıldan beri bizim kurumumuz, en zor zamanda bu milletin yanında yer almış, özel kurumumuz. En zor zamanda milletin yanında yer almış özel bir kurumumuz, 1913'te kamu yararı kararı verilmiş. Şu an eleştirdiğiniz çadır şirketi, 1954 yılında kurulmuş bugünün konuları değil. Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek.

Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ancak net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır ve acılı günde hiçbir satış yapmasaydı yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim. Satarsan ne olur, işte bugün olduğu gibi, 4 milyon kişiye 3 öğün yemek veriyorsun bu konuşulmaz, satarsan ne olur 400 bin kişiye çadır vermişsin bu konuşulmaz, böyle Meclis'i ve kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz."

Satmasaydı. Ne demem lazım

Turan, muhalefetin, 'Kızılay çadırı satmadan deprem bölgesine götürseydi' eleştirilerine "Diyorum ki: Satmasaydı. Ne demem lazım? Niye dinlemiyorsunuz? Öyle bir önyargınız var ki ne dediğimin de kıymeti yok sizin için. Bir daha mı söyleyeyim?" dedi.

Savunmuyorum, ayıp sizin yaptığınız ya

Turan, muhalefet partilerinin Kızılay'a yönelik eleştirileri devam edince, Kızılay'ı savunmadığını vurgulayarak "Savunmuyorum, ayıp sizin yaptığınız ya, daha ne diyeyim; ben iktidar partisi vekiliyim ya. Ama ne diyorum duymuyor musunuz ya?" sözleriyle yanıt verdi.