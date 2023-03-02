Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzey görevden almaya gideceği konuşuluyor Hande Fırat kulis aktardı

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği yönünde konuşmalar yapıldığını yazdı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından iktidarda sürece dair eleştirilere ilişkin değerlendirmeler başladı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısı konuşmasında yaptığı, “Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur” açıklamasının, Ankara kulislerini hareketlendirdiğine dikkat çekti

Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği konuşuluyor" diye yazdı.

Hande Fırat ayrıca, aralarında Naci Görür, Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz, Cenk Yaltırak ve Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin de yer alması beklenen 50’nin üzerinde bilim insanının Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde bir araya geleceğini aktardı.

Adıyaman Valisi ilk sırada mı?

Öte yandan Odatv'nin haberinde Ankara kulislerinde konuşulanlara göre aralarında Adıyaman Valisi, AFAD ve Kızılay Başkanları olmak üzere 30’a yakın bürokratın görevlerine son verilmesi bekleniyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilk depremin ardından yaptığı "Üç-beş bina yıkıldı, burada sorun yok" şeklindeki raporlama, can kaybı ve meydana gelen koordinasyon sorunlarının ardından tartışma yaratmıştı.