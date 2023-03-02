BIST 5.320
DOLAR 18,89
EURO 20,08
ALTIN 1.113,41
HABER /  GÜNCEL

Enkazın altından 128 saat sonra çıkarıldı! Mucize bebeğin ailesinden haber yok

Enkazın altından 128 saat sonra çıkarıldı! Mucize bebeğin ailesinden haber yok

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra kurtarılan 2 aylık kız bebek, devletin sıcak yuvasına yerleştirildi. Adana'da hemşirelerin 'Mucize' adını verdiği bebeğin ailesi araştırılıyor.

Abone ol

Hatay'da bir apartmanın enkazından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Büyük felaketin ardından 5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi.

Hastanede kaldığı süre boyunca tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin tarafından yapılan bebek 2 gün sonra Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ailesi araştırılıyor

Görevliler tarafından pamuklara sarılan bebek, Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüldü. Ankara'da Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenilen minik bebeğin anne ve babasının yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da büyük panik! Fabrikada yangın çıktı ölü ve yaralılar var
Ankara'da büyük panik! Fabrikada yangın çıktı ölü ve yaralılar var
Rize'de hayvanlarının peşine giden çobanın derede cansız bedeni bulundu
Rize'de hayvanlarının peşine giden çobanın derede cansız bedeni bulundu
Deprem sonrası o ülkeye kaçmak isterken yakalandı!
Deprem sonrası o ülkeye kaçmak isterken yakalandı!
'Bakü Fatihi' Nuri Paşa'nın ölümünün 74. yılı kaza mı suikast kurbanı mı?
'Bakü Fatihi' Nuri Paşa'nın ölümünün 74. yılı kaza mı suikast kurbanı mı?
AK Parti'den Meclis'te Kızılay açıklaması Keşke afet gününde çadır satmasaydı
AK Parti'den Meclis'te Kızılay açıklaması Keşke afet gününde çadır satmasaydı
İstifası istenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan açıklama
İstifası istenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan açıklama
Bir ili rahatlatan açıklama uzmandan geldi: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'
Bir ili rahatlatan açıklama uzmandan geldi: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'
Trabzonspor'da büyük şok! Ahmet Ağaoğlu başkanlıktan istifa etti seçime gidiliyor
Trabzonspor'da büyük şok! Ahmet Ağaoğlu başkanlıktan istifa etti seçime gidiliyor
AK Parti'den Kızılay'ın çadır satışıyla ilgili ilk açıklama! Bülent Turan: Derdiniz bağcıyı dövmek
AK Parti'den Kızılay'ın çadır satışıyla ilgili ilk açıklama! Bülent Turan: Derdiniz bağcıyı dövmek
Deprem sonrası yurtdışına kaçmak isterken yakalandı!
Deprem sonrası yurtdışına kaçmak isterken yakalandı!
Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu
Bakan Özer: Deprem bölgesinden 202 bin 817 öğrenci nakledildi
Bakan Özer: Deprem bölgesinden 202 bin 817 öğrenci nakledildi