Enkazın altından 128 saat sonra çıkarıldı! Mucize bebeğin ailesinden haber yok

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra kurtarılan 2 aylık kız bebek, devletin sıcak yuvasına yerleştirildi. Adana'da hemşirelerin 'Mucize' adını verdiği bebeğin ailesi araştırılıyor.

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Hatay'da bir apartmanın enkazından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Büyük felaketin ardından 5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi.

Hastanede kaldığı süre boyunca tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin tarafından yapılan bebek 2 gün sonra Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ailesi araştırılıyor

Görevliler tarafından pamuklara sarılan bebek, Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüldü. Ankara'da Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenilen minik bebeğin anne ve babasının yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor.