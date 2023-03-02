Altılı Masa 'ortak aday' için toplandı! Cumhurbaşkanı adayı iki lider hangisi? Kim kimin adaylığını istiyor?

Millet İttifakı ismini alan Altılı Masa, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandı. İki lider masaya cumhurbaşkanı adayı olarak oturdu. Hangi lider kimin adaylığını masaya koyacak?.. Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?.. Meral Akşener'in adayları kimler?.. İşte en son Altılı Masa kulisleri...

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Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla toplandı. Adayın bugün açıklanması beklenmiyor...

İki lider 'aday' olarak masaya oturdu

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, masaya en güçlü cumhurbaşkanı adayı olarak oturdu. CHP Parti Meclis'i ve MYK'sı aday belirleme konusunda Kılıçdaroğlu'na tam yetki vermişti. Kılıçdaroğlu toplantıda "Ben adayım" diyecek. İkinci aday ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan...

Babacan "Ben de adayım" diyecek

Bir süredir cumhurbaşkanı adaylığı için sinyaller veren ve altılı masadan ortak aday çıkmazsa kendisinin aday olacağını çok önceden ilan eden Ali Babacan'ın da masaya cumhurbaşkanı adayı olarak oturduğu iddia edildi. Babacan’ın da aday olmak için masaya teklif sunacağı konuşuluyor.

İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu vetosu sürüyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığı önündeki en büyük engel İYİ Parti ve lideri Meral Akşener olarak gözüküyor. Akşener'in dün “Apoletlerimizi çıkaralım” çağrısı ve "kazanacak aday" vurgusu sonrası bugün masada da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP ile İYİ Parti arasındaki krizler Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki baş başa toplantılarla aşılmaya çalışıldı...

Akşener: İmamoğlu ya da Yavaş...

Meral Akşener, Altılı Masa toplantısı öncesi Genel İdare Kuruluyla bir araya geldi. İYİ Parti, aday için anket yapılmasını istiyor. Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını masaya getireceği belirtiliyor.

İki Parti Kılıçdaroğlu'nu destekliyor çünkü...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığı konusunda ısrarcı olduğu bilinirken, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına şartlı destek verdiği biliniyor. de gelen bilgiler arasında. DP ve Saadet'in daha fazla milletvekili koltuğu için Kılıçdaroğlu ile anlaştığı konuşuluyor.

Ahmet Davutoğlu 20 vekillik şartı koştu

Partisi tarafından sık sık "Tek başbakanlık yapan isim o, aday da o olmalı" açıklamaları yapılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise 28 Şubat günü CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırladı. 3 saatlik baş başa görüşmede Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek karşılığında 20 milletvekili istediği iddia edildi. Pazarlığın sonucu bugünkü kararı etkileyecek.