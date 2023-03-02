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Bursa’da 3 aylık bebeğin ölümü! Uykudan bir daha uyanamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa’da 3 aylık bebeğin ölümü! Uykudan bir daha uyanamadı

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesinde meydana gelen olayda 3 aylık bebek, yatağında ölü bulundu. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

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Olay, Cerrah Mahallesinde bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu anne Rana (18), 3 aylık bebeği İbrahim Hac Halil'i emzirip beşiğine yatırdı. Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe kalp masaja yaparak hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek, hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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