BIST 5.314
DOLAR 18,89
EURO 20,08
ALTIN 1.115,47
HABER /  GÜNCEL

11 ilde 332 noktada çadır kent kuruldu AFAD duyurdu

11 ilde 332 noktada çadır kent kuruldu AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 332 noktada çadır kent alanları oluşturulduğunu bildirdi.

Abone ol

AFAD'ın sosyal medya hesabından, deprem bölgelerinde kurulan geçici barınma merkezlerine ilişkin bilgi ve görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.

Geçici barınma merkezi kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtilen videoda, "Asrın felaketinde vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilimizdeki 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu." bilgisi verildi.

Videoda, bireysel çadır talepleri ile birlikte toplam 360 bin 167 çadır kurulumunun tamamlandığı kaydedilerek, "İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleriyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çadır kentlerin dron görüntülerinin bulunduğu videoda, buralardaki çocukların, destek ekipleriyle oyun oynadıkları anlar da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unutup kurtarma köpeğine sarıldı
Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unutup kurtarma köpeğine sarıldı
'Karbon elyaf sihirli değnek değil, her binaya yapılamaz' uyarısı
'Karbon elyaf sihirli değnek değil, her binaya yapılamaz' uyarısı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Bakan Kurum deprem bölgesi için tarih verdi: 21 bin 244 konutun yapımı başlıyor
Bakan Kurum deprem bölgesi için tarih verdi: 21 bin 244 konutun yapımı başlıyor
İki tren çarpıştı! Feci kazada ölü sayısı 42'ye yükseldi
İki tren çarpıştı! Feci kazada ölü sayısı 42'ye yükseldi
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Depremde yıkılan bina soruşturmalarında tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Fenerbahçe başvurdu, mahkeme kararını verdi! Taraftar krizi çözüldü
Fenerbahçe başvurdu, mahkeme kararını verdi! Taraftar krizi çözüldü
Bursa’da 3 aylık bebeğin ölümü! Uykudan bir daha uyanamadı
Bursa’da 3 aylık bebeğin ölümü! Uykudan bir daha uyanamadı
Melek Mosso'yu isyan ettiren doğalgaz faturası: "Gören saray ısıtıyorum sanır"
Melek Mosso'yu isyan ettiren doğalgaz faturası: "Gören saray ısıtıyorum sanır"
Sağlık Bakanlığı'ndan deprem bölgesi için uyarı
Sağlık Bakanlığı'ndan deprem bölgesi için uyarı
Erdoğan talimat verdi beş il başkanı görevden alındı
Erdoğan talimat verdi beş il başkanı görevden alındı
Nefesler tutuldu! En uzun Formula 1 sezonu başlıyor: 6 takımın sürücü kadrosu değişti!
Nefesler tutuldu! En uzun Formula 1 sezonu başlıyor: 6 takımın sürücü kadrosu değişti!