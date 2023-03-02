İki tren çarpıştı! Feci kazada ölü sayısı 42'ye yükseldi

Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Abone ol

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, 6'sı ağır olmak üzere 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.