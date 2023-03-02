Fenerbahçe başvurdu, mahkeme kararını verdi! Taraftar krizi çözüldü

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacakları maça taraftarlarının alınmaması kararına ilişkin, yürütmenin durdurulması başvuruda bulunacağını duyurmuştu. Kayseri 2. İdare Mahkemesi Sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verdi ve Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alabilecek.

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Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçında deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertliler, yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunurken, mahkeme kararını verdi.

Fenerbahçe taraftarı tribünde olacak

Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararı

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu işlemin Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe AŞ arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart'ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Fenerbahçe'den deplasman yasağına tepki

Fenerbahçe, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına yönelik karara ilişkin, "Bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" denilmişti.

Fenerbahçe başvuru yapacağını duyurmuştu

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya kanallarından tebligatın fotoğrafını paylaşarak, "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." duyurusunu yapmıştı.