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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 429 milyon dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 429 milyon dolar azalarak, 121 milyar 170 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 409 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 980 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 24 Şubat haftasında 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 190 milyon dolara indi.

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