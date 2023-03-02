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136 düzensiz göçmen Afganistan'a geri gönderildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
136 düzensiz göçmen Afganistan'a geri gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 136 Afganistan uyruklu göçmen, Jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Erzurum Hava Limanından ülkelerine geri gönderildi.

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Sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra, ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin denetimleri de tüm hızıyla devam ediyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler charter (özel uçak) seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderiliyor. 

2023 yılının başından itibaren Erzurum’dan Afganistan’a 12 geri gönderme seferi düzenlendi.

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