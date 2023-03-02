CHP'li Bornova belediye başkanı söyledi: Kimse devletimize laf söylemesin kimse kusura bakmasın yetişilemezdi

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un depremle ilgili sözleri sosyal medyayı salladı. Deprem sonrası eleştirilere katılmadığını söyleyen İduğ, "Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkileyen bir deprem var. Dünyada böyle bir felaket yok." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurdugu 11 ilde hasar büyük oldu. 200 bini aşkın bina ağır hasarlı ya da yıkık.

Deprem sonrası yardımların geç ulaştırıldığı hükümetin felaket bölgesinde organize olamadığı eleştirileri yapıldı.

"Devlet nerede" söylemleri sosyal medyada sıkça söylendi. Başka CHP olmak üzeren muhalefet partileri başka olan bitenden hükümeti sorumlu tuttu istifa çağrıları yapıldı.

Ancak CHP içinde farklı seslerde yükseldi. Onlardan birisi de CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ oldu.

Sosyal medyada gündem oldu

=Bornova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis toplantısının ilk oturumunda konuşan İduğ'un sözleri sosyal medyada gündem oldu. İduğ hakkında Twitter'da "Önyargı yok, popilizm yok ve arsızlık yok. Şimdi kendi cenahından bile bu ifadelere linç kampanyası başlatırlar." yorumları yapıldı.

2 bin 500 çadır yardımı

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremin ardından Bornova Belediyesi evleri yıkılan 12 bin depremzede için bölgeye 2 bin 500 çadır yardımında bulundu.

Depremin haberini aldıktan sonra yardımlar için bölgeyle iletişime geçtiğini söyleyen İduğ, “Deprem bölgesine telefon açtım. Çadır yardımı için ancak kefen istendi. Malatya ve Hatay’a 32 TIR daha yola çıktığını ekledi. Gelen yardımların ve çadırların gerçek kişilere gitmesi çok önemli 160 ekip gitti. Hala 2 ekibimiz daha orada. Adıyaman’ın ihtiyaçlarını tek tek öğrenerek ekibimiz arabayla giderek Adıyaman’a teslim etti. Adıyaman’ da görev yapan askerimize de 250 çadır teslim ettik. 13.5 milyon nüfusa hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. Ana caddelerde bütün binalar yıkılmış. Hatay’da 150 bin bağımsız ev var 129 bini yıkılmış içine giremezsiniz. Bu binlerde moloz altında binlerde insan var. Bugün o molozları kaldırsanız milyonlarca kamyon gerekiyor. 85 milyon nüfuslu ülkenin 150 bin çadırı olmalıydı” sözlerine yer verdi.

"Kimse devlete laf etmesin"

İduğ, deprem ile ilgili eleştirileri de haksız bulduğunu ifade ederek, “Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkileyen bir deprem var. Dünyada böyle bir felaket yok. İstediğiniz kadar arama kurtarma ekibi yollasanız yollayın istediğiniz sonucu alamazsınız. Geç kalındı mı kalındı. 85 milyonluk Türkiye’nin nüfusunun yüzde 1’i kadar yani 850 bin çadır olmalıydı” açıklamasını yaptı.