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Öğrenciye bodrum kat cezası veren müdür hakkında suç duyurusu!

Öğrenciye bodrum kat cezası veren müdür hakkında suç duyurusu!

YALOVA'da okul arkadaşıyla kavga eden öğrenciyi bodrum katına indirerek karanlıkta bekleme cezası verdiği iddia edilen müdür hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Baba psikolojisi bozulan oğlunu okula götürmekte zorluk yaşadığını söyledi.

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Hüseyin Alkaş İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Mustafa Kemal Çağlı, geçtiğimiz 24 şubatta okulda arkadaşıyla kavga etti. Yaşanan olay sonrası oğlunun Müdür M.F.A tarafından okulun bodrum katına indirildiğini anlatan baba Hasan Çağlı, depo, spor ve konferans salonu olarak da kullanılan katta çocuğunun yalnız bırakıldığını belirtti. Bir çocuğun tek başına bırakılamayacağını savunan Çağlı, şöyle konuştu:

“Oğlum ister istemez okulda arkadaşlarıyla kavga ediyor. O esnada sınıf öğretmeni öğrencileri alıp müdür beyin yanına götürüyor. Müdür Bey önce çocuğumu, alt depoya indirip tehdit ettiğini söyledi. ‘Senin bacaklarını kırarım, bir daha seni buraya atarım’ dediğini söyledi. Bunu birebir bana kendisi anlattı. O zaman okulun güvenli kameraların göstermesini istedim. Eksi 1’e indiyseniz eğer sonuçta beraber çıkmanız lazım’ dedim. ‘Hayır, çocuk aşağıda kaldı’ deyince ben, ‘Sizinle muhatap olmak istemiyorum, konuyu yargıya taşıyorum’ dedim.”

“Çocuğumun psikolojisi allak bullak”

Çağlı, 10-15 dakika süresince bodrum katta çocuğunun karanlıkta bekletildiğini ve bunun oğlunun psikolojisini olumsuz etkilediğini anlattı. Yalova Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünden rapor alan baba Çağlı, oğlunun stres ve uyku bozluğunun yanı sıra, konuşmada güçlükler çektiğini belirtti. Yalova Cumhuriyet Savcılığı’na giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çağlı, konuyu bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetlerini ilettiğini kaydetti.

Eğitimci bir aileden geldiğini ve konuyla ilgili da araştırma yaptığını anlatan Çağlı, çocukların tek başına spor salonuna indirilemeyeceğini belirterek, “Oğlumun psikolojisi allak bullak. Bundan sonra bu okulda bu şekilde bir yöneticinin olmasını istemiyoruz. Çocuğum okula gelmek istemiyor. Ben iki günden beri okula getiriyorum, ağlayarak geri dönüyor. Olayı yeniden yaşamak istemiyor. Biz bu durumdan çok rahatsız.”

Mustafa Kemal Çağlı ise yaşadığı olayı, “O gün arkadaşımla kavga etmiştim. Müdür geldi, aldı götürdü. 10-15 dakika tuttu. ‘Eğer bir daha kavga edersen seni buraya 1 saat koyarım’ dedi” ifadeleriyle anlattı.

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