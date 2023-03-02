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EYT başvurusunda kritik detay! Bayram ikramiyesi ve promosyon detayına dikkat

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
EYT başvurusunda kritik detay! Bayram ikramiyesi ve promosyon detayına dikkat

 Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin EYT başvuru süreci ile ilgili önemli bir hatırlatma yaptı. Zengin "Şu anda müracaat etseler de başvurulara olumsuz cevap verilecek. Vatandaşlarımız öncelikli olarak Resmi Gazete sürecini bekleyecekler." dedi.

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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin müracaatlar için kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti:

Emekli aylığı, daha doğrusu hukuki tabiriyle yaşlılık aylığı bağlatma mevzuatında, müracaatın yapıldığı ayı izleyen ayında maaş bağlanır diyor. Mart ayındayız, dolayısıyla Resmi Gazete'de birkaç gün içerisinde diyelim ki yayınlandı. Kişiler artık aylık bağlatma başvurularını yapmaya başladılar. İzleyen ay Nisan ayı olduğu için 1 Nisan itibarıyla kişiler emekli aylıkları işlemeye başlayacak.

Bayram ikramiyesi

Günlük farklardan kaynaklanan maaş farklarını alacaklar. Bayram ikramiyesini alacaklar. Muhtemeldir ki banka promosyonlarını da Nisan ayında alacaklar.

"Şu anda müracaat etseler de başvurulara olumsuz cevap verilecek"

EYT düzenlemesini içeren yasanın 1 hafta içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini belirten uzman isim "Şu anda müracaat etseler de başvurulara olumsuz cevap verilecek. Dolayısıyla hem SGK bu anlamda meşgul edilmiş olacak hem de kişiler şaşırabilirler.

Vatandaşlarımız öncelikli olarak Resmi Gazete sürecini bekleyecekler. Daha sonra, müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapmaları vatandaşlarımız için daha kolay bir yöntem.

Aylık bağlatma müracaatlarını yaptıktan sonra, vatandaşlarımız başka bir işleme gerek yok. Çünkü, bazen bazı durumlar olabiliyor. Kişi aylık bağlatma talebinde bulunuyor. SGK bu talebi işleme alıyor. Ama vatandaş tekrar girişi yaptığında başvuruyu göremeyince panikleyip yeniden müracaatta bulunabiliyor. Belirtiğim gibi bunlara gerek yok. ‘Başvurunuz tamamlanmıştır’ yazısını gördükten sonra, vatandaşların işlemlerinin başladığını bilmeleri yeterli olacaktır." dedi.

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