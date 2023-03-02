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İstanbul'da 26 kadını rezidansta zorla tuttular! Pencereden yardım çığlığı: Mendil sallayınca kurtuldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 26 kadını rezidansta zorla tuttular! Pencereden yardım çığlığı: Mendil sallayınca kurtuldular

Erbil ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde aylık 300 dolara çalışmak üzere bir şirket ile anlaşarak farklı zamanlarda ülkelerinden yola çıkan Endonezyalı 26 kadın, transit geçiş için geldikleri İstanbul‘da şirketin aracıları oldukları ileri sürülen yabancı uyruklu 3 kişi tarafından zorla alıkonuldu. Bahçelievler’de bir rezidansta iki ay boyunca tutulan kadınlar, pencereden mendil sallayınca polis tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, İstanbul’da bir rezidansta bir grup Asyalı kadının zorla tutulduğu bilgisine ulaştı. Bahçelievler ilçesinde bulunan söz konusu rezidansta, çok sayıda Endonezya uyruklu kadının yardım talebinde bulunduğu yönünde bilgi edinen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti.

Yürütülen çalışmalarda, farklı tarihlerde Türkiye’ye giriş yapan Endonezya uyruklu 23 kadının, ev ve ofis olarak kullanılan bir dairede zorla tutulduğu tespit edildi.

Bu kadınları zorla alıkoydukları anlaşılan, İran uyruklu Y.K., Irak uyruklu T.M. ve R.N.S. isimli 3 şüpheli aynı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Başka evden 3 kadın daha çıktı

Ayrıca şüphelilerden T.M. isimli Iraklının ikametinde yapılan aramada ise Endonezya uyruklu 3 kadın daha bulundu.

O ülkelere çalışmaya gideceklerdi

Emniyet ekiplerince yapılan geniş çaplı soruşturmada, Endonezya uyruklu kadınların, Erbil ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) aylık 300 dolara çalışmak için kendi ülkelerinde bir şirketle anlaştıkları, bunun üzerine İstanbul’a geldikleri anlaşıldı. Mağdur kadınların İstanbul’u transit kullanarak söz konusu ülkelere gitmeyi planladıkları öğrenildi.

2 ay olmuş!

Kadınların şirketin İstanbul ayağını organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tarafından İstanbul Havalimanı’ndan alınarak zorla tutuldukları adrese götürüldükleri ve burada 2 ay boyunca alıkonuldukları tespit edildi.

Kasaya kilitlediler

Bu süre zarfında evden çıkmalarına ve hiç kimseyle konuşmalarına izin verilmeyen kadınların ayrıca cep telefonlarının ve pasaportlarının da alınarak bir kasada kilitli tutulduğu aktarıldı. 

Beyaz mendil sallayarak yardım istediler

Kadınlar bu sırada beyaz mendil sallayıp dışarıdan yardım isterken, yakalanan İran ve Irak uyruklu 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Irak uyruklu R.N.S. adli makamlarca serbest bırakılarak hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. İran uyruklu Y.K. ve Irak uyruklu T.M. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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