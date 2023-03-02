Kovuldular! Prens Harry ve eşi Meghan Markle şokta! Kraliyet Ailesi'nin kararı gündeme oturdu
Kraliyet Ailesi'nden gelen haber dünya gündeminde yer tuttu. Kral Charles, Prens Harry ve eşi Meghan Markle çiftini üzecek bir karara imza attı. Çifti şoke eden karara, Prens Harry'nin itiraflarla dolu kitabının neden olduğu söyleniyor.
Kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki tek konutu olan Frogmore Cottage'ı boşaltmaları talep edildi.
Harry ve Meghan'ın sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarını istendiğini doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.
Kral onayladı!
Tahliye kararının, İngiltere Kralı III. Charles tarafından onaylandığı öğrenildi. Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' adlı kitabının ardından, Kral Charles'tan oğlu ve gelini için karşı atak geldiği konuşuluyordu.
Konuta onun geçmesi gündemde
Çiftin kovulduğu Frogmore konutuna cinsel saldırı skandalıyla itibarı sarsılan, Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un yerleştirileceği ancak Andrew'un bu karara direndiği iddia ediliyor.