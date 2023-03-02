İstanbul'da o ilçeler depremde 10 şiddetinde sallanacak! Deprem uzmanı tek tek sıraladı

İSTANBUL'da beklenen olası büyük deprem için Prof. Dr. Okan Tüysüz'den flaş açıklamalar geldi. İstanbul'da en tehlikeli yerlerin denize yakın bölgeler olduğunu belirten Okan Tüysüz, "7.6'lık bir depremde sahil kesimindeki zemini kötü olan yerler sarsıntıyı 10 şiddetinde hissedecek! dedi. Bakan Tüysüz o ilçeleri tek tek saydı.

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6 Şubat'taki büyük depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremin çok sayıda ilde etkili olması, olası Marmara Depremi konusunda da aynı soruları akıllara getirdi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, olası Marmara depreminde İstanbul'da hangi ilçenin ne kadar etkileneceğini açıkladı ve "En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde, Eminönü'nden başlamak üzere Çekmece'ye kadar olan sahil" dedi. İşte Tüysüz'ün İstanbul uyarıları...

Tuzla sahil şeridi, Eminönü Çekmece arası

- En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde, Eminönü'nden başlamak üzere Çekmece'ye kadar olan sahil şeridinde en yüksek sarsıntıyı hissedeceğiz.

- Bu, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına gelmez. İyi bir bina buna karşı koyabilir. En azından burada beklenti binanın çökmemesidir. İstanbul'un yapı stoğunda 1 milyon 160 bin bina var bunun 5-6 yüz bininin depreme çok dayanıklı olmadığı da bir gerçek.

7.6'lık deprem 10 şiddetinde hissedilecek

- Sahil kesimi 10 şiddetini görecek. 7.6'lık bir depremde zemindeki sarsıntı 10 şiddetinde hissedilecek demek istiyoruz. Kötü bir zemin olduğunda deprem dalgalarını büyütüyor.

Birinci Köprü çok yoğun sarsılacak

- Birinci Köprü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) de olası depremi yoğun bir şekilde hissedecek. Asya ve Avrupa yakasında sahile yakın ve birinci köprünün güneyi en fazla sarsıntıyı alacak bölge olarak görünüyor.

Zemini sıvılaşacak yerler nereler?

- Hatay ya da Maraş'ta zemin sıvılaşması olaylarını çok yaygın gördük. İstanbul'da zemin sıvılaşması beklentisi çok az yerlerde var. Veliefendi, Kadıköy Kurbağalıdere gibi, Vatan Caddesi, Lykos deresi gibi yerler eski dere yatakları. Buralarda sıvılaşma ihtimali var.

Çamur alan oynarsa tsunami olur

- İstanbul Kocaeli yarımadasından gelen derelerin getirdiği çamurlarla dolu olan bir alan var. Bu çamurlar depremde ani olarak buradaki çukurluklara doğru hareket ederlerse bu durum tsunami oluşturur. Sahilde yaşayan kesimin tsunami için de dikkatli olması gerekir.

- İstanbul sahilinde yüksek eğimli, heyelanla çökecek bir yer yok. İstanbul içinde bilinen diri fay yok. Fay burada, şehre bazen 20 km uzakta. O anlamda Pazarcık'taki gibi köyün yarısı bir tarafa gitmiş, ağaçlar yırtılmış gibi durumlar burada yaşanmaz.