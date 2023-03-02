Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kararı kaldırıldı! İşte gerekçeleri...

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından kısıtlama kararı getirilen Ekşi Sözlük için mahkeme kararını verdi. BTK'nın erişim engeli kararı kaldırıldı...

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Birçok kez halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden nefret yuvası Ekşi Sözlük, binlerce insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depremi sonrası da kin kusmaya devam etmişti. Ekşi Sözlük yöneticileri ve yazarları, afetzedeye hakaret savurmuşlardı.

Birçok kez Türkiye aleyhinde ve PKK lehinde paylaşımların yapıldığı, afetlerin ve felaketlerin yaşandığı dönemlerde dahi provokasyonların sosyal medyaya yayıldığı adres olan Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engelledi.

Karar kaldırıldı

Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırıldı.

Kahramanmaraş depreminde birçok provokatif paylaşım yapılmıştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Samandağ’da 4 oğlunu, eşini, anne-babasını ve 9 akrabasını kaybeden vatandaşın “Kaderimiz bu. Sağ olsun hükümetimiz destekliyor bizi. Reis babamıza inanıyorum.” şeklindeki metanet dolu ifadeleri herkesi duygulandırdı. Ekşi Sözlük’te ise nefret kampanyası başlatılmıştı.

Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Burut, "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" dedi. Ekşi Sözlük tekrar takipçilerinin ziyaretine açıldı. İşte Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği o karar...