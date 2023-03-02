BIST 5.278
DOLAR 18,89
EURO 20,03
ALTIN 1.114,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Olağanüstü kuraklık tedirgin etti! Çiftçi: Canımız tarlaya gitmek istemiyor

Olağanüstü kuraklık tedirgin etti! Çiftçi: Canımız tarlaya gitmek istemiyor

TÜRKİYE'de herkesi endişelendiren kuraklık sıkıntısı Kırıkkale'de olağanüstü şekilde yaşandı. Kentte çiftçilik yapan Ahmet Doğan, "Biz çiftçi olarak canımız tarlaya gitmek istemiyor. Neden? Kazanıp kazanmayacağımız belli değil. Memleket kuraklık içerisinde" diye konuştu.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk kuraklık haritasını yayımladı. Son yılların en kurak kışını yaşayan iller harita üzerinden paylaşıldı. Standart Yağış İndeksi metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Kırıkkale'de olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti. Yağışların önceki yıllara göre az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Nem kaybından dolayı kuruyan topraktan dolayı çiftçiler, tarlalarını sürmekte güçlük çekiyor. Birçok çiftçi de tarlalarını nadasa bırakıyor.

Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek, kış mevsiminin yaz havasında geçtiğini söyledi.

2000 yılından sonra kuraklıkların yaşanmaya başladığını anlatan Doğan, "Allah yardım etsin. Kar yok aynı yaz havası. Kışları yaz gibi geçti. Yazın yağmur yağıyor kışın yağmıyor. 6'ncı aylarda yağmur yağdı. Yazın yağan yağmur kışın yağsaydı daha güzel mahsulümüz olacaktı" dedi.

"Memleket kuraklık içerisinde"

Devlet tarafından mazot ve gübre desteği aldıklarını ifade eden Doğan, "Devletimizde yardım ediyor. Bize gübre mazot parası veriyor ama çiftçi zor durumda. Kendimiz doğayı da bozuyoruz, dünyayı da bozuyoruz, her şeyi bozuyoruz. Bunları kendimiz yapıyoruz başka kimse yapmıyor. Bunlardan dolayı da başımıza bir sürü husumet geliyor. Biz çiftçi olarak tarlaya gitmeye canımız istemiyor. Neden? Kazanıp kazanmayacağımız belli değil. Memleket kuraklık içerisinde. İnşallah yağmurlar gelirde ortalık düzelir. Ekinlerimize nohudumuza gübre atacağız. Atmayınca da olmuyor. Yağmurda yağmazsa yanıyor kuraklıktan dolayı. Yağmur yağsa çok güzel ekinlerimiz oluyor" diye konuştu.

"Tarlayı herke yatırmayı düşünüyorum"

Sürdüğü tarlayı herke yatıracağını belirten çiftçi Berat Gökmen ise, "Maalesef yağış az. Zor bela sürüyoruz toprağın altı kuru. Nohut ekmeyi düşünüyorduk, herhalde ekemeyeceğiz. Çünkü ileriyi göremiyoruz yağmurda yok. Aynı zamanda arpamız buğdayımız var onlarda da sıkıntı yaşayacağız. 100 dönüm nohut ekeyim diye düşünüyorum 100 bin lira masraf. Biraz zor ekmeyeceğiz herhalde. Bu tarlayı herke yatırmayı düşünüyorum. Çünkü benim değil. Kirasını veriyoruz. Herke yatırırsak vermiyoruz" şekliden konuştu.

İlgili Haberler
Kuraklık nedeniyle kentte flaş karar! Su kullanımına kısıtlamalar getirildi, yasakları çiğneyene ceza var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
El Nino hortladı Türkiye'yi etkileyecek! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Kar fırtınası geliyor!
Foto Galeri El Nino hortladı Türkiye'yi etkileyecek! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Kar fırtınası geliyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Euro bölgesinde beklenmedik gelişme! Şubat ayı enflasyonu korkuttu
Euro bölgesinde beklenmedik gelişme! Şubat ayı enflasyonu korkuttu
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Millet sırtını mafyaya değil, adalete dayayacak
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Millet sırtını mafyaya değil, adalete dayayacak
Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar'a istenen hapis cezası belli oldu
Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar'a istenen hapis cezası belli oldu
İhsan Bayram apartmanı 90 kişiye mezar olmuştu inşaat mühendisi ile müteahhit suçu birbirine attı
İhsan Bayram apartmanı 90 kişiye mezar olmuştu inşaat mühendisi ile müteahhit suçu birbirine attı
İstanbul'da o ilçeler depremde 10 şiddetinde sallanacak! Deprem uzmanı tek tek sıraladı
İstanbul'da o ilçeler depremde 10 şiddetinde sallanacak! Deprem uzmanı tek tek sıraladı
Doktorların açıklayamadığı kız! Aleyna Ölmez taburcu oldu, enkaz altında 11 günü böyle geçirmiş
Doktorların açıklayamadığı kız! Aleyna Ölmez taburcu oldu, enkaz altında 11 günü böyle geçirmiş
İstanbul'da camide yasak aşk rezaleti! Müezzin karakola sığındı
İstanbul'da camide yasak aşk rezaleti! Müezzin karakola sığındı
İstanbul'da 26 kadını rezidansta zorla tuttular! Pencereden yardım çığlığı: Mendil sallayınca kurtuldular
İstanbul'da 26 kadını rezidansta zorla tuttular! Pencereden yardım çığlığı: Mendil sallayınca kurtuldular
Sonunda korkulan oldu! Bir ilde su kullanımına kısıtlama getirildi
Sonunda korkulan oldu! Bir ilde su kullanımına kısıtlama getirildi
136 düzensiz göçmen Afganistan'a geri gönderildi
136 düzensiz göçmen Afganistan'a geri gönderildi
CHP'li Bornova belediye başkanı söyledi: Kimse devletimize laf söylemesin kimse kusura bakmasın yetişilemezdi
CHP'li Bornova belediye başkanı söyledi: Kimse devletimize laf söylemesin kimse kusura bakmasın yetişilemezdi
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı